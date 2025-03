Em expansão, Farma Conde anuncia novo diretor-geral de varejo

Moraes tem formação em Economia e especializações em instituições como a University of Cambridge, onde estudou Gestão de Projetos, e a ISE Business School, com foco em inovação, metodologia Lean Thinking e transformação digital. Além disso, possui dois MBAs, um em Economia e Gestão Empresarial e outro em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios.

A nomeação ocorre em um momento de expansão e modernização da Farma Conde, que conta com mais de 500 unidades distribuídas pelos estados de São Paulo e Minas Gerais. A rede tem investido em aprimoramento operacional e fortalecimento da marca no mercado farmacêutico.

A rede de farmácias Farma Conde anunciou mudanças em sua liderança com a nomeação de Vagner Moraes como novo Diretor-Geral de Varejo. Com mais de 25 anos de experiência no setor, ele assume a responsabilidade de liderar as áreas Comercial, Licenciamento, Suprimentos, Operações e Marketing da empresa.

Sua trajetória profissional inclui passagens por grandes empresas do setor. No Grupo Carrefour Brasil, atuou como Head Nacional de Farmácias, sendo responsável pela gestão e expansão das unidades da rede no país. Antes disso, foi Chief Operating Officer (COO) na Nova Casa Distribuidora, liderando áreas como logística, transportes e implementação de novas tecnologias. Na Raia Drogasil, onde trabalhou por 15 anos, ocupou cargos estratégicos, como Diretor de Operações de Varejo, Diretor de E-commerce e Multicanal, e Diretor de Logística e Centros de Distribuição.

Ao assumir o novo cargo, Moraes afirmou que vê na Farma Conde uma estrutura sólida e potencial para inovação. “A estrutura ofertada, as possibilidades de novos ares e tudo o que foi me apresentado para liderar uma revolução estratégica na empresa me fizeram aceitar esse desafio com entusiasmo”, declarou.

A empresa não detalhou mudanças imediatas na operação, mas a chegada do novo diretor indica uma fase de reestruturação e crescimento no mercado.