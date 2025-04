Filho é morto a facadas pelo pai durante briga em Atibaia

Um homem de 31 anos, identificado como Bruno de Oliveira Padilha, foi encontrado morto a facadas dentro de sua residência, em Atibaia, na noite de terça-feira (2). O principal suspeito é o pai da vítima, Marcelo Padilha, que está foragido.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma chamada de encontro de cadáver. No local, a equipe de resgate já estava presente e confirmou que se tratava de um homicídio.

O corpo de Bruno foi localizado em um dos cômodos dos fundos da residência, situada em um terreno com diversas moradias. Ele apresentava múltiplas perfurações e havia muito sangue ao redor. A vítima e o pai viviam provisoriamente no imóvel, enquanto construíam uma nova casa.

Segundo vizinhos e familiares ouvidos pela polícia, pai e filho tinham um histórico de desavenças, com discussões recorrentes. Uma delas, ocorrida dias antes, teria sido contida por um vizinho, após tentativa de agressão de Bruno contra o pai com uma faca.

Na data do crime, uma nova discussão teria culminado no esfaqueamento de Bruno, segundo relatos colhidos no local. A polícia realizou buscas na região, mas Marcelo Padilha não foi localizado até a publicação desta reportagem.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações sobre o horário e local do velório e do enterro.