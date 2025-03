Multi Arena começa 2025 com show de Maiara e Maraísa

O festival de música Multi Arena de 2025 divulgou a agenda da nova temporada, que acontece no estacionamento do Shopping Iguatemi, em Campinas. O evento trará cantores como Maiara e Maraísa, Liniker, Baco Exu do Blues, Ponto de Equilíbrio e Tihuana, e Gilsons.

A dupla feminina abre a temporada, apresentando pela primeira vez em Campinas o show ‘Maiara & Maraísa In Concert’ no dia 30 de abril. Os ingressos estão no primeiro lote e podem ser adquiridos por este link, a partir de R$120 (pista- meia entrada). Também é possível comprar Área Vip por R$140.

Completando dez anos de carreira e vivendo um momento profissional muitoespecial, as irmãs comemoram o sucesso da turnê iMEMsidão, do navio Maiara & Maraísa em Alto-Mar e anuncia uma nova edição do projeto: Maiara & Maraísa In Concert!

