Campinas terá 50 ônibus novos para aliviar crise no transporte

Campinas vai receber 50 novos ônibus nas próximas semanas como medida emergencial para renovar parte da frota atual do transporte público, que apresenta quebras frequentes e desgaste visível. A chegada dos veículos foi confirmada após reuniões realizadas no último dia 20 de março entre as empresas concessionárias e a Administração Municipal.

Os novos ônibus, que contarão com ar-condicionado e carregadores USB, devem começar a circular até o fim de abril. Segundo as empresas VB, Itajaí e Campibus, os veículos passarão por pintura e regularização documental antes de entrarem em operação. A expectativa é de que parte da frota comece a atender a população ainda neste mês.

A renovação foi solicitada pelo prefeito Dário Saadi, diante do atraso na conclusão da nova licitação do transporte coletivo, que mantém ônibus antigos em circulação, com impacto direto na qualidade do serviço. “Essa renovação é fundamental para uma solução imediata, que pudesse minimizar os impactos do envelhecimento de parte da frota, enquanto a licitação para renovação total avança”, afirmou o prefeito.

O diretor-presidente da Emdec, Vinicius Riverete, ressaltou que a renovação completa só será possível com a nova concessão, mas que a situação atual exigia uma medida imediata. “Mesmo que tudo transcorra dentro do esperado, a nova concessão leva mais tempo para, na prática, mudar a situação”, disse.

Atualmente, como os veículos estão acima da idade média permitida, as concessionárias deixam de receber a remuneração por depreciação e capital investido. Com a entrada dos novos ônibus, esse pagamento volta a ocorrer, o que poderá impactar o subsídio anual pago pelo município, hoje estimado em R$ 139,5 milhões.

Nova concessão entra em fase de consulta pública

A minuta do edital da nova licitação será publicada nesta quarta-feira (2) para consulta pública nos sites da Prefeitura de Campinas e da Emdec (www.emdec.com.br/novotransporte).

O documento prevê mudanças como a obrigatoriedade de 60 ônibus elétricos, a criação de um novo sistema público de gestão da arrecadação e remuneração, além da modernização do PAI-Serviço, voltado ao transporte de pessoas com deficiência.

A consulta cumpre o prazo de 100 dias estipulado pelo atual governo municipal para apresentar o novo modelo de concessão do transporte coletivo da cidade.