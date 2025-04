Marido não ganha atestado e grávida ameaça médico no Ouro Verde

A Guarda Municipal de Campinas precisou intervir no Hospital Ouro Verde, após um médico ser ameaçado por um casal, durante o atendimento no Pronto-Socorro da unidade. O caso ocorreu quando a esposa de um paciente, grávida de quatro meses, exigiu um atestado médico maior do que o emitido pelo profissional.

Segundo o boletim de ocorrência, o médico atendeu um homem diagnosticado com gastrite e o encaminhou para medicação. Em seguida, a esposa solicitou um atestado, que, inicialmente, foi negado. Após insistência, o médico concedeu um documento referente apenas às horas em que o paciente esteve no atendimento.

Inconformada, a mulher voltou ao consultório e impediu o médico de sair, dificultando o prosseguimento do atendimento aos demais pacientes. Ainda conforme o registro, ela admitiu ter ameaçado o profissional, afirmando: “Na hora que ele sair aí de dentro, eu vou bater nele.”

O marido também ameaçou o médico, dizendo que iria "arrebentá-lo" ao sair do hospital. O caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional de Campinas como ameaça.