Flávio Paradella: a resistência verde da Ralph Stettinger

O recuo da Prefeitura de Campinas no projeto de construção de um reservatório antienchente na Praça Ralph Stettinger, no Cambuí, pode ser lido como uma vitória momentânea da pressão ambiental e da mobilização, mas expõe também uma gestão que tem dificuldades na área planejamento urbano com preservação ambiental. Por sinal, é justamente nesta questão que a oposição surfa em praticamente todas as sessões na Câmara.

A proposta original, que previa a derrubada de 386 árvores causava espanto pela escala de supressão. A área verde em questão está situada em um dos trechos mais densamente arborizados da Avenida Norte-Sul, abriga espécies nativas e centenárias e se tornou uma espécie de símbolo vivo da resistência ambiental em meio ao adensamento urbano acelerado.

A ironia se impõe quando se nota que a mesma gestão municipal que acaba de lançar um programa de miniflorestas urbanas estava prestes a devastar uma consolidada. A Praça Ralph Stettinger é, por si só, um modelo real daquilo que a Prefeitura diz querer construir futuramente — uma área que já presta serviços ambientais importantes como regulação térmica, absorção de carbono, proteção da biodiversidade e oferta de sombra e bem-estar urbano.