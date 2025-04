Supermercado de Sumaré é autuado vendendo produtos vencidos

A Vigilância Sanitária de Sumaré autuou um supermercado no bairro Jardim Dall’Orto, região do Maria Antônia, por comercializar produtos impróprios para consumo. A ação, realizada durante fiscalização em três estabelecimentos da cidade, resultou na apreensão de cerca de 10 quilos de carne e outros itens com prazo de validade vencido.

Segundo a prefeitura, os produtos estavam à venda sem rotulagem, data de validade ou identificação de lote, em câmaras frias com temperatura inadequada e sem condições mínimas de higiene.

A operação teve como objetivo coibir a venda de alimentos que oferecem risco à saúde da população. “A fiscalização é realizada de forma contínua, garantindo que as normas sanitárias sejam respeitadas e a saúde pública priorizada”, afirmou Denise Barja, superintendente da Vigilância em Saúde de Sumaré.

A orientação à população é que observe sempre a procedência, validade e higiene dos produtos antes da compra e denuncie irregularidades aos órgãos competentes.