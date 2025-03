Projeto quer reduzir burocracia e incentivar microempresas

Um Projeto de Lei protocolado pelo vereador Marcelo Silva (PP) propõe a criação do Programa de Desburocratização e Incentivo aos Pequenos Empreendedores em Campinas. A proposta busca facilitar a abertura de negócios, estimular a formalização e ampliar incentivos fiscais para micro e pequenos empresários, principalmente os que atuam como Microempreendedores Individuais (MEIs) e Microempresas (MEs).

Entre os principais pontos do projeto está a isenção ou redução de taxas municipais nos primeiros 12 meses de atividade, a criação de um alvará expresso — que permitirá a operação imediata de atividades classificadas como de baixo risco — e a facilitação do acesso ao microcrédito, por meio de parcerias com instituições financeiras e cooperativas de crédito.

O autor da proposta afirma que o projeto visa descomplicar o processo de formalização de pequenos negócios e fortalecer a economia local. “O projeto é prático e popular, pois reduz entraves burocráticos para quem quer empreender. Além disso, a medida incentiva o crescimento econômico local e facilita a vida de quem precisa sair da informalidade”, destacou o vereador Marcelo Silva.

Segundo ele, a iniciativa pode ainda contribuir com a geração de empregos e ampliação da renda em bairros e comunidades, onde a informalidade ainda é predominante.

Para entrar em vigor, o projeto de lei precisa passar por duas votações no Plenário da Câmara Municipal e ser sancionado pelo prefeito.