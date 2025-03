Jaguariúna amplia combate à dengue com telemonitoramento

A Prefeitura de Jaguariúna, em parceria com o Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), colocou em prática uma central de monitoramento da dengue, iniciativa pioneira que está reforçando o acompanhamento de pacientes diagnosticados ou com suspeita da doença. Conhecido como Hub da Dengue, o projeto realiza teleatendimentos supervisionados por profissionais da saúde, com apoio de estudantes da área.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Desde o reinício das atividades, em 10 de março, já foram realizados mais de 660 atendimentos. O modelo funciona com alunos de Medicina, Enfermagem, Farmácia, Biomedicina e do curso Técnico em Enfermagem, sob a supervisão de 12 professores capacitados pela Secretaria Municipal de Saúde.

“O Projeto Hub Dengue Jaguariúna é uma iniciativa inovadora que visa combater o avanço da dengue na cidade”, informou a Secretaria de Saúde. O objetivo é garantir um acompanhamento mais próximo, humanizado e eficaz para os pacientes após o primeiro atendimento nas unidades de saúde do município.

A iniciativa também é uma oportunidade de formação prática para os alunos da UniFAJ. “Essa parceria é um compromisso com o bem-estar da comunidade. Em 2024, atendemos mais de 3,2 mil pessoas. Neste ano, esperamos ampliar esse número diante do agravamento da epidemia”, afirmou o diretor-geral do centro universitário, Flávio Pacetta.

Uma das melhorias do projeto em 2025 é a ampliação do horário de funcionamento do Hub, que agora opera também no período noturno em três dias da semana, aumentando o suporte aos pacientes.

O Hub da Dengue seguirá em funcionamento até 10 de maio, com possibilidade de prorrogação conforme o cenário epidemiológico da cidade. Jaguariúna, assim como outros municípios da região, enfrenta alta nos casos de dengue neste início de ano.