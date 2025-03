Paulínia abre processo seletivo com salários de até R$ 8,6 mil

A Prefeitura de Paulínia está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025, que vai preencher 84 vagas imediatas e formar cadastro reserva para a Secretaria Municipal de Saúde. O prazo para se inscrever vai até o dia 9 de abril, exclusivamente pelo site do Instituto Avalia (www.avalia.org.br), responsável pela organização da seleção.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As oportunidades contemplam cargos de nível técnico e superior, com destaque para:

37 vagas para Técnico de Enfermagem

22 vagas para Enfermeiro

2 vagas para Médico Plantonista Endoscopista

2 vagas para Médico Plantonista Neurologista Clínico Adulto

Há reserva de vagas para pessoas com deficiência, conforme prevê o edital.

Os salários podem ultrapassar R$ 8.600 mensais, com benefícios adicionais como auxílio-alimentação, refeição, saúde e transporte. A taxa de inscrição é de R$ 29,00. O processo seletivo será feito por meio de análise de títulos e avaliação da experiência profissional dos candidatos.

A contratação será em caráter temporário, com duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogada por mais 12 meses, de acordo com a necessidade da administração municipal.

O prefeito Danilo Barros destacou que a medida tem como objetivo melhorar o atendimento prestado nas unidades de saúde da cidade. “A ampliação do quadro de profissionais é mais um compromisso da nossa gestão com a saúde pública, garantindo um atendimento mais ágil e humanizado para os munícipes”, afirmou.

O edital completo, com todas as informações e o cronograma das etapas, está disponível no site oficial da Prefeitura (www.paulinia.sp.gov.br/edital1) e também no portal do Instituto Avalia.