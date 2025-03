Uso indevido de patinetes elétricos vira dor de cabeça

Um mês após o início da operação dos patinetes elétricos compartilhados em Campinas, o que era para ser uma alternativa moderna e sustentável de mobilidade virou motivo de preocupação nas ruas da cidade. Situações de uso indevido se multiplicam e são facilmente flagradas em diversas regiões, com condutores desrespeitando as regras e colocando em risco a própria segurança e a de terceiros.

Na tarde desta segunda-feira (25), a reportagem observou uma mulher utilizando um dos patinetes com uma criança como garupa, trafegando pela movimentada Avenida Anchieta, no Centro. O percurso incluiu o trecho em frente à sede da Prefeitura, o que evidencia a banalização do uso incorreto do equipamento. Questionada, ela alegou desconhecimento das regras. “Eu não sabia que era proibido, mas vou usar pouco. É pertinho que nós vamos”, disse, sem se identificar.

Na região do Bosque dos Jequitibás, outro flagrante: o patinete sendo usado para entrega, prática proibida pelo regulamento. Também são recorrentes os casos de adolescentes conduzindo o veículo, além de usuários pilotando com bebidas alcóolicas nas mãos ou trafegando na contramão, ignorando por completo as normas.