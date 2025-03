PM Rodoviária prende em SP foragido por feminicídio no Paraná

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) prendeu em Santo Antônio de Posse um homem acusado de feminicídio cometido na cidade de Iporã, no Paraná. Henrique Aguiar Matheos, de 39 anos, foi encontrado durante patrulhamento e encaminhado ao plantão policial de Jaguariúna, onde o caso foi registrado.

Henrique é suspeito de ter assassinado a ex-companheira Clarisse da Silva Matheos, de 29 anos, no dia 11 de março, após incendiar o imóvel onde ela estava, no centro de Iporã. A vítima morreu carbonizada no quarto da residência e, segundo a polícia, não demonstrou sinais de reação ao fogo. As investigações apontam que o crime foi motivado por ciúmes.

Desde o crime, o homem estava foragido. A prisão foi possível graças à troca de informações entre equipes policiais do Paraná e de São Paulo. O carro do acusado foi localizado em Jaguariúna e passou por cidades como Holambra e Santo Antônio de Posse, onde foi abordado ao sair de um posto de combustíveis.

No veículo, os agentes encontraram duas facas, cartões bancários e R$ 825 em espécie. Henrique foi preso e encaminhado à cadeia, onde permanece à disposição da Justiça.