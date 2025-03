Idosa é morta com machadada e neto é principal suspeito

Uma idosa de 65 anos foi encontrada morta no final da tarde de sexta-feira (28), em Mogi Guaçu. A Polícia Civil investiga o caso e busca o neto da vítima, Lucas David da Silva, principal suspeito do crime. A ocorrência foi registrada no plantão policial da CPJ (Central de Polícia Judiciária).

O crime foi descoberto após vizinhos notarem uma movimentação estranha na residência. O neto, que é dependente químico, teria cometido o assassinato porque queria dinheiro para consumir drogas. Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram o corpo da mulher com um machado na cabeça.

A perícia técnica foi acionada para realizar os levantamentos. Ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros também foram ao local, onde constataram a morte.