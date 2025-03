Irmã Serafina terá duas palmeiras retiradas por risco de queda

A Prefeitura de Campinas realiza neste sábado (29) e domingo (30) a retirada de árvores com risco de queda e poda preventiva em dois pontos da região central. A operação será executada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, por meio do Departamento de Parques e Jardins (DPJ), e envolve a remoção de uma árvore e duas palmeiras que já estão mortas, além da poda de uma árvore após exame de tomografia.

Os serviços ocorrerão sempre das 8h30 às 16h, com bloqueios no trânsito coordenados pela Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas).

No sábado (29), a interdição acontece na rua Irmã Serafina, no trecho entre as ruas Conceição e General Osório. A via terá:

Pista externa totalmente bloqueada para a retirada das duas palmeiras mortas no canteiro central;

para a retirada das duas palmeiras mortas no canteiro central; Pista interna com bloqueio parcial, podendo ter interrupções momentâneas no trânsito para retirada de galhos.

Desvios no transporte coletivo e de veículos serão realizados. Os ônibus serão direcionados pela pista interna da avenida Moraes Salles e rua Luzitana até a rua General Osório. Já os carros que trafegam pela pista externa serão desviados pelas ruas Conceição, Boaventura do Amaral e General Osório.

No domingo (30), os trabalhos de poda ocorrerão na praça Guilherme de Almeida, no entroncamento entre as avenidas Campos Salles e Francisco Glicério. O bloqueio será entre as vias José Paulino e Glicério. Inicialmente, haverá interdição total, com posterior liberação da faixa da direita após o corte dos galhos.

Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, todas as árvores passaram por avaliação técnica, com laudos que atestam o risco de queda. A intervenção é necessária para evitar acidentes em áreas com grande circulação de pedestres e veículos.

Seis agentes da Mobilidade Urbana estarão envolvidos na operação especial, atuando na sinalização, controle do tráfego e orientação de motoristas, pedestres e usuários do transporte público.