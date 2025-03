Mesmo com menos chuva, ocorrências da operação verão crescem 130%

A Defesa Civil de Campinas divulgou nesta segunda-feira (24) um balanço parcial da Operação Chuvas de Verão 2024/2025, com números expressivos de ocorrências em comparação ao ano anterior. Entre dezembro de 2024 e 23 de março de 2025, foram registradas 312 quedas de árvores e galhos, contra 130 no mesmo período da operação passada.

Também houve um aumento de 130% nos alagamentos, com 106 registros de imóveis e vias atingidas, ante 62 na edição 2023/2024. Apesar dos transtornos, não houve óbitos no município durante o período.

A operação deve ser encerrada no dia 31 de março, sem previsão de prorrogação. “Até agora, não há nenhum indício de que a Operação precise ser prorrogada pelo governo do Estado”, afirmou Sidnei Furtado, diretor da Defesa Civil de Campinas.

Ao longo do período, a população recebeu 37 campanhas educativas, com distribuição de três mil folhetos, alertando sobre os cuidados necessários durante chuvas intensas.

Segundo dados do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, o índice pluviométrico superou a média apenas em dezembro, com 279,1 mm (a média era de 209,1 mm). Já em janeiro e fevereiro os volumes ficaram abaixo do esperado, com 192,8 mm e 119,4 mm, respectivamente. Em março, até agora, foram registrados apenas 33,9 mm, bem abaixo da média de 156 mm.

Três alertas do sistema Cell Broadcast — que notifica sobre condições climáticas severas — foram emitidos durante a operação.

A Defesa Civil já se mobiliza para a próxima fase: a Operação Estiagem, que deve apresentar novos desafios, como o aumento no risco de incêndios florestais caso os índices de umidade caiam drasticamente.