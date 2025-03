Mata de Santa Genebra tem 21 câmeras para monitoramento ambiental

A Mata de Santa Genebra, maior fragmento de floresta da Região Metropolitana de Campinas, agora conta com 21 câmeras de videomonitoramento para reforçar a proteção ambiental da área. Os equipamentos de alta resolução foram instalados em pontos estratégicos da Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) e já estão em funcionamento. A ação é parte de um esforço preventivo da Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO), que administra a unidade em parceria com o Instituto Chico Mendes (ICMBio).

Do total, 13 câmeras são do tipo vídeo estática (SVC), que armazenam quadros únicos de vídeo, e oito são modelos Speed Dome, que permitem visão 360°, possuem zoom óptico e podem ser operadas remotamente. Segundo a bióloga Laís Santos de Assis, o sistema foi originalmente instalado em 2016, mas estava inativo desde 2021. “O sistema foi reativado, passou por modernização e teve seu alcance ampliado para aumentar o monitoramento e proteção da ARIE Mata de Santa Genebra”, afirmou.

As novas câmeras estão integradas a um plano mais amplo de proteção da reserva e serão conectadas à Central de Operações da Guarda Municipal, permitindo ações rápidas em casos de incêndios, descarte irregular de lixo e invasões.

O presidente da FJPO, Rogério Menezes, destacou que o investimento representa um avanço importante na segurança da área: “Elevamos o nível de proteção da floresta, que é um patrimônio ambiental da nossa cidade”.

Prevenção para o período de estiagem

A iniciativa também faz parte da preparação da FJPO para o período seco, que tradicionalmente aumenta o risco de incêndios. Para isso, a fundação se reuniu com representantes do 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros, da Polícia Ambiental e da Guarda Municipal de Campinas para alinhar estratégias conjuntas, especialmente no combate à soltura de balões, uma das maiores ameaças à reserva durante a estiagem.

Além disso, a fundação integra a Operação Estiagem, coordenada pela Defesa Civil, com atuação conjunta de vários órgãos municipais.

Sobre a Mata de Santa Genebra

Com 251,77 hectares de área preservada, o equivalente a 300 campos de futebol, a Mata de Santa Genebra abriga uma rica diversidade de fauna e flora. Reconhecida como ARIE (Área de Relevante Interesse Ecológico), ela é uma das principais áreas verdes de Campinas, sendo considerada essencial para o equilíbrio ambiental da metrópole.