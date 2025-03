Dois ministros votam para condenar moradora de Paulínia por 8/1

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou no sábado (22) pela condenação da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, moradora de Paulínia, a 14 anos de prisão por sua participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Dino seguiu o voto do relator Alexandre de Moraes.

Além da pena de reclusão, Moraes também propôs a aplicação de multa de R$ 50 mil e a inclusão da ré na indenização coletiva de R$ 30 milhões por danos morais coletivos, a ser paga de forma solidária com os demais condenados.

O julgamento ocorre no plenário virtual da Primeira Turma do STF e segue até a próxima sexta-feira (28). Os ministros Cristiano Zanin, Luiz Fux e Cármen Lúcia ainda não votaram.

Débora foi presa em 17 de março de 2023, durante a oitava fase da Operação Lesa Pátria, da Polícia Federal, que mirou participantes dos ataques às sedes dos Três Poderes. Outras 31 pessoas também foram detidas na mesma etapa.

O voto do relator inclui condenações pelos seguintes crimes:

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito – 4 anos e 6 meses de reclusão

Golpe de Estado – 5 anos

Dano qualificado – 1 ano e 6 meses, com multa

Deterioração de patrimônio tombado – 1 ano e 6 meses, com multa

Associação criminosa armada – 1 ano e 6 meses

A reportagem não conseguiu contato com a defesa da cabeleireira, mas o espaço segue aberto para manifestação.