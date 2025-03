Flávio Paradella: Estádio da Mogiana, um símbolo do abandono

“ O local virou símbolo do abandono do patrimônio público . O tombamento impediu que a área fosse vendida para empreendimentos imobiliários, mas não houve nenhum investimento do Estado desde então”, afirmou Petta. Segundo o vereador, a ideia é transformar o espaço em um parque que una lazer, esporte e preservação histórica. “ Não é apenas recuperar para o futebol amador. Podemos oferecer pista de caminhada, espaços verdes e mais qualidade de vida à população ”, defendeu.

A criação de um parque público na área do antigo Estádio Cerecamp, conhecido como Estádio da Mogiana, voltou ao debate na Câmara Municipal de Campinas. Uma Comissão Especial de Estudos foi criada para discutir a viabilidade do projeto , que pretende recuperar o espaço tombado como patrimônio histórico e dar nova função à área, que há anos se encontra abandonada. A proposta é liderada pelo vereador Gustavo Petta (PCdoB).

Petta informou que a comissão formada na Câmara — com vereadores de diferentes partidos — vai ouvir moradores, clubes da região e instituições como o NIPO e o CIS-Guanabara da Unicamp. A intenção é elaborar um projeto que seja um desejo coletivo da cidade e buscar apoio financeiro de diferentes esferas. “A Prefeitura pode assumir a gestão do espaço e contar com apoio do Estado e da União para a revitalização. Mas a manutenção deve ser do município”, explicou.

Além dos recursos públicos, o vereador sugeriu que empreendimentos imobiliários vizinhos à área participem como financiadores da revitalização. “Empreendimentos próximos seriam diretamente beneficiados com a valorização do entorno. Pode haver contrapartida, como ocorreu na recuperação da Pedreira do Chapadão”, exemplificou.

Com forte valor simbólico para Campinas, o Estádio da Mogiana foi construído nos anos 1940 e chegou a ser cogitado para a Copa de 1950. Recebeu jogos históricos de Guarani, Ponte Preta, Copa São Paulo e do Campinas, extinto time do ex-jogadores Careca e Edmar. “É um patrimônio da cidade e da memória afetiva de milhares de pessoas. Campinas já perdeu muito da sua história, e precisamos mudar essa lógica”, concluiu Petta.