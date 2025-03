Baep prende foragido da Justiça na região do Campo Belo

Policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) prenderam, no último domingo (30), um homem procurado pela Justiça na região do Campo Belo, em Campinas. A ocorrência foi registrada no plantão da 2ª Delegacia Seccional da cidade.

A prisão aconteceu durante patrulhamento do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM-I) no bairro Jardim São Domingos, quando os agentes desconfiaram da atitude de um homem e decidiram abordá-lo.

Nada de ilícito foi encontrado com o suspeito durante a revista pessoal. No entanto, ao consultarem o sistema, os policiais descobriram que se tratava de um fugitivo do sistema penitenciário, condenado por crime de roubo.

Após o registro da ocorrência, o homem foi encaminhado à cadeia anexa do 2º Distrito Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.