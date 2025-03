Homem que matou avó foi preso graças ao celular da vítima

A Polícia Militar prendeu Lucas David Silva de Souza, de 26 anos, suspeito de matar a própria avó, Maria Aldenir da Silva, de 74 anos, em Mogi Guaçu. Ele foi encontrado em um hotel na cidade de São Paulo, após ser rastreado por meio do celular da vítima, levado durante a fuga. Com o suspeito, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo e porções de cocaína.

A prisão foi possível após o filho da idosa, durante os trabalhos periciais no imóvel, acessar o notebook do neto — usuário de drogas e até então principal suspeito do crime. O computador estava ligado e com o e-mail do rapaz aberto, permitindo descobrir que o celular da vítima estava conectado à conta dele, revelando a localização em tempo real. As buscas apontaram que ele havia feito check-in em um hotel na capital paulista.

Equipes dos 7º e 11º Batalhões da PM de São Paulo foram acionadas e conseguiram deter Lucas no local. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

O crime

Segundo a Polícia Civil, o corpo de Maria Aldenir foi localizado por volta das 18h20 de segunda-feira (25), em sua residência na Rua Vitória Alfredk Palmejani. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima morava com o neto, que não trabalhava, era sustentado por ela e fazia uso de drogas.

A perícia técnica, com o perito Gustavo e o fotógrafo Emerson, constatou que não havia sinais de arrombamento na residência e que os móveis estavam organizados. O corpo da idosa foi encontrado caído no corredor, com sinais de que havia sido arrastado desde a cozinha após sofrer múltiplos golpes.

O caso foi registrado como feminicídio, e as investigações seguem para apurar a motivação do crime.