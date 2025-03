Operação Lagoa será testada à noite em dias úteis no Taquaral

A partir desta terça-feira, 1º de abril, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) dará início a uma nova fase da “Operação Lagoa”, com testes de funcionamento também em dias úteis no período noturno. A ação ocorrerá às terças e quintas-feiras, das 19h às 22h, abrindo o anel viário interno da avenida Dr. Heitor Penteado, entre o Parque Portugal (Lagoa do Taquaral) e a praça Arautos da Paz, para atividades de lazer.

Durante o período de testes, a população poderá utilizar o espaço para caminhadas, corridas, passeios de bicicleta, skate e patins, em um ambiente seguro e sem circulação de veículos. A medida terá duração inicial de 15 dias e servirá para avaliar a adesão do público e os impactos no trânsito da região.

“Vamos realizar a ‘Operação Lagoa’ nesse período noturno e avaliar como será a adesão da população; e os impactos no trânsito. Com base nos resultados, vamos definir se ela continuará”, afirma o presidente da Emdec, Vinicius Riverete.

Atualmente, a “Operação Lagoa” já acontece todos os domingos e feriados, das 7h às 13h, com agentes da Emdec realizando o monitoramento e orientação do trânsito no entorno.

Durante os testes noturnos, alguns acessos que normalmente são bloqueados aos domingos e feriados permanecerão abertos, como o da rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier (SPA-135/065) para a avenida Dr. Heitor Penteado, e o trecho da praça Arautos da Paz com as ruas Arlindo Carpino e Vital Brasil. O bloqueio da Heitor Penteado ocorrerá após o acesso à avenida Dr. Armando Sales de Oliveira, com presença de agente da Mobilidade Urbana no local.

Já a Ciclofaixa de Lazer “Taquaral / Norte-Sul” segue mantida aos domingos e feriados, das 7h às 12h, conectando a Lagoa do Taquaral à avenida José de Souza Campos.