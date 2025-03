Motociclista morre ao bater contra muro em avenida de Posse

Um motociclista de 28 anos morreu na noite de sábado (29) após se envolver em um grave acidente na Avenida Perimetral, no Jardim Novo Horizonte, em Santo Antônio de Posse. A vítima foi identificada como Francisco Augusto Rodrigues Parolin.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem conduzia uma Honda CG 160 FAN no sentido bairro–centro quando perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um muro no lado esquerdo da via. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe de ambulância e levado ao Pronto-Socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

A Guarda Civil Municipal, que atendeu a ocorrência, informou que a motocicleta estava com o licenciamento vencido, motivo pelo qual foi apreendida e levada ao Pátio do Amaral, após perícia técnica.

A equipe do Instituto de Criminalística de Mogi Guaçu foi acionada para os exames no local do acidente e no veículo, com apoio de um fotógrafo forense. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização do exame necroscópico. A moto está registrada em nome do pai da vítima.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente. Até o momento, não há indícios da participação de outros veículos na ocorrência.