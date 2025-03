Campinas reduz frota elétrica e divide bilhetagem em novo edital

A Prefeitura de Campinas deu um novo passo para tentar destravar a licitação do transporte público, que se arrasta há anos com sucessivos fracassos. A nova minuta do edital, que publicada na quarta-feira (2), trará alterações importantes em relação à versão anterior, como a redução de 70% na exigência de ônibus elétricos e a criação de um sistema de bilhetagem compartilhada entre poder público e empresas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A nova proposta estará disponível para consulta pública por 92 dias, de 2 de abril a 2 de julho, nos sites da Emdec e da Secretaria de Transportes. Após esse prazo, o edital será consolidado com sugestões da população e entidades, antes da publicação oficial para abertura da concorrência.

A licitação prevê a concessão do transporte público convencional em dois lotes, com prazo de operação de 15 anos. Cada lote contemplará três áreas operacionais, totalizando seis. A empresa vencedora será aquela que apresentar a menor tarifa de remuneração aliada à melhor proposta técnica.

Menos ônibus elétricos, implantação escalonada

Uma das mudanças mais significativas em relação ao edital anterior, lançado em 2023 e que não atraiu nenhuma proposta, está na frota elétrica. A exigência de pelo menos 200 ônibus elétricos caiu para apenas 60 veículos, o que representa uma redução de 70%. Além disso, a implantação será gradativa: serão 10 ônibus por ano, sendo cinco por lote, ao longo dos seis primeiros anos do contrato.

Ainda há, no entanto, a possibilidade de ampliar a frota eletrificada com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que pode viabilizar o financiamento de outros 256 veículos elétricos, conforme disponibilidade de verba federal.

Vitória parcial das empresas na bilhetagem

Outro ponto sensível e que gerava resistência no setor era o controle da bilhetagem eletrônica. No modelo anterior, a gestão seria exclusiva da Emdec, mas a nova proposta prevê participação mista entre a Emdec e as operadoras vencedoras da concessão. É considerada uma vitória parcial das empresas, que sempre defenderam seguir com a gestão do sistema de arrecadação.

A remuneração das operadoras será atrelada à qualidade do serviço, com base em indicadores como pontualidade, frequência, conforto e manutenção da frota. O edital também atualiza os índices financeiros que impactam os custos operacionais, como preços de combustível, peças e mão de obra.

Investimentos e melhorias prometidas

O investimento estimado em novos ônibus nos primeiros cinco anos é de quase R$ 1 bilhão, com valor total do contrato estimado em R$ 11 bilhões ao longo de 15 anos. Os ônibus prometem ser mais modernos, com ar-condicionado, Wi-fi, portas USB, câmeras de monitoramento e GPS, além de menor emissão de poluentes.

A expectativa da Prefeitura é de que a nova concessão resulte em viagens mais rápidas, menos tempo de espera, mais conforto e informações em tempo real para os usuários.

Audiências e histórico

O edital foi formatado com base em 11 audiências públicas realizadas em dezembro de 2024, com apoio técnico da FIPE e da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP). Cerca de 520 pessoas participaram dos encontros.

Desde 2022, a Prefeitura tenta viabilizar uma nova licitação do transporte coletivo. Em setembro de 2023, a tentativa anterior foi declarada deserta, sem nenhuma proposta apresentada pelas empresas. Em outubro daquele ano, foi aberta nova consulta pública que recebeu 131 manifestações, que agora foram consideradas no novo modelo.

A expectativa da Administração é publicar o edital definitivo ainda no segundo semestre de 2025, com início da operação previsto para até 180 dias após a assinatura dos contratos.