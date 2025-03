Flávio Paradella: Bom senso prevalece em recuo da Câmara

A ideia de transferir a Câmara Municipal de Campinas para o Palácio da Justiça já não convencia desde o início. O custo era alto, o espaço era limitado e a adaptação de um prédio histórico trazia mais desafios do que soluções. Agora, com a desistência oficial da mudança e a decisão da Prefeitura de transformar o local no Palácio da Cidade, um centro de serviços municipais, prevaleceu o bom senso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A proposta de levar o Legislativo para o Centro nunca foi bem recebida pelos servidores da Câmara, que viam problemas claros na mudança, como a falta de vagas de estacionamento e a necessidade de adaptar e dividir espaços em um prédio que demanda muitas adequações.

Além disso, a estimativa inicial de R$ 20 milhões para a reforma dobrou para R$ 40 milhões, de uma hora pra outra, revelando um erro grosseiro na previsão de custos. Se o gasto já parecia desnecessário antes, agora ficou completamente inviável.