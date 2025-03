PF de Campinas prende líder de fraude bancária em São Paulo

A Polícia Federal de Campinas prendeu, nesta quarta-feira (19), o homem apontado como líder de um esquema de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. O investigado foi capturado no bairro Santa Cecília, em São Paulo, durante a Operação Not Me, que apura a falsificação de documentos, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A investigação começou após uma fraude registrada em Indaiatuba, em maio de 2022, quando um criminoso usou documentos falsos para movimentar R$ 40 mil da conta de um correntista. A PF identificou que o esquema se repetiu pelo menos em outros quatro casos, com um grupo criminoso especializado na falsificação de identidades para acessar contas bancárias.

Em junho de 2024, a PF cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Goiânia, onde foram apreendidos documentos, cartões bancários, equipamentos e celulares. O material levou à identificação do mentor das fraudes, que estava envolvido em outros 11 processos criminais por estelionato.

Nesta quarta-feira, foi cumprido um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão, expedidos pela Primeira Vara Federal de Campinas. O suspeito foi preso em sua residência e levado para a delegacia da Polícia Federal.

Os envolvidos poderão responder por falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A operação recebeu o nome "Not Me", em referência ao uso de documentos falsos para se passar por correntistas e realizar as fraudes.