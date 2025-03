Páscoa impulsiona vendas no Mercadão de Campinas

O Mercado Municipal de Campinas, um dos principais centros de abastecimento da cidade, já sente os efeitos do aumento no consumo com a chegada da quaresma e da Páscoa. Desde o início de março, a movimentação cresceu, especialmente no setor de peixes e frutos do mar, e os comerciantes esperam um crescimento entre 20% e 30% nas vendas até a Páscoa.

A comerciante Adriana Tavares, que trabalha com pescados no Mercadão, destaca que os preços do início do ano permanecem estáveis, o que pode impulsionar ainda mais a procura. “Se os valores de compra de peixes e frutos do mar continuarem os mesmos na próxima semana, essa Páscoa deverá ser muito boa para nós”, afirma.

Além dos pescados, chocolates, doces e ingredientes para ovos de Páscoa também registram aumento na demanda, segundo comerciantes do espaço.

Referência na cidade

Para Enrique Lerena, presidente da Setec, autarquia responsável pela gestão do Mercadão, o crescimento nas vendas reflete a tradição da cidade. “O Mercado Municipal é uma referência como centro de compras em Campinas. A tradição do campineiro de buscar produtos frescos e de qualidade diferenciada no Mercadão é muito forte”, afirma.

O prédio histórico do Mercado Municipal passa por uma grande e atrasada reforma. A prefeitura afirma, agora, que o local deve ser entregue revitalizado em maio. Durante as obras, o atendimento segue de maneira improvisada em tendas climatizadas.

Serviço – Mercado Municipal de Campinas