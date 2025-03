Baep prende ladrão que mantinha família refém no Campo Grande

Um ladrão foi preso em flagrante na noite de domingo (16) enquanto mantinha uma família refém com um facão durante um roubo a residência na região do distrito do Campo Grande, em Campinas.

Testemunhas perceberam a movimentação suspeita e acionaram a Polícia Militar. Equipes do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) foram até o local e, após incursão no interior da casa, conseguiram prender o suspeito ainda armado.

Durante a abordagem, o homem resistiu à prisão e tentou fugir pelo telhado, mas acabou caindo e sofrendo ferimentos leves. Ele foi socorrido na UPA do Campo Grande e, após atendimento, encaminhado à cadeia pública, onde permanece preso à disposição da Justiça.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional de Campinas.