Carro avança sinal, bate em viatura da PM e deixa 4 feridos

Um acidente entre uma viatura da Polícia Militar e um carro de passeio deixou quatro pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (19), na Avenida Norte-Sul, em Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), a colisão aconteceu no cruzamento com a Rua Sampainho, no bairro Cambuí. O carro convencional avançou o sinal vermelho e atingiu a viatura da PM, que, com o impacto, também colidiu contra um poste de monitoramento.

Dois policiais e dois ocupantes do carro sofreram ferimentos e receberam atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). As vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde da cidade.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial (DP) de Campinas, e as autoridades investigam as circunstâncias do acidente.