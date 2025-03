Carcaça, do PCC, morre em chácara durante gravação de clipe

O traficante Mauro Alves de Menezes, conhecido como "Carcaça", morreu na noite de segunda-feira (17) durante uma operação do Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep) em Indaiatuba. A ação aconteceu em uma chácara na Estrada Municipal Grama Videira, onde o criminoso participava de um evento com garotas de programa, um MC e a gravação de um videoclipe.

A Polícia Militar recebeu denúncias de que o local era utilizado como centro de embalagem e distribuição de drogas e que também abrigava festas privadas organizadas por integrantes de facções criminosas. Durante o monitoramento da área, os agentes foram informados sobre disparos de arma de fogo na propriedade, o que acelerou a ação policial.

Confronto e morte de Carcaça

Ao chegar ao endereço, os policiais do 1º Baep encontraram dois homens armados. Um deles fugiu para os fundos da chácara, enquanto o outro, identificado como Carcaça, tentou reagir. Segundo a ocorrência, o traficante sacou uma arma e disparou contra os policiais, que revidaram. O criminoso morreu no local, e o Samu constatou o óbito.

No corpo de Carcaça, os peritos encontraram porções de maconha escondidas nas roupas. Além disso, foram apreendidas uma pistola 9mm e um revólver calibre .38, utilizados na ação criminosa.

Festa, garotas de programa e videoclipe

Testemunhas relataram que, no momento da operação, ocorria na chácara um evento com garotas de programa e a gravação de um videoclipe de funk. Segundo depoimentos, as mulheres foram contratadas por R$ 500 cada para acompanhar os convidados por cinco horas, e algumas já haviam finalizado o programa quando a polícia chegou.

Entre os presos, estava um MC, que afirmou ter sido chamado apenas para gravar o clipe e alegou não conhecer os outros envolvidos. Outras testemunhas, incluindo as garotas de programa, disseram que a festa reunia várias pessoas ligadas ao tráfico e que havia drogas como maconha e lança-perfume à disposição dos presentes.

Uma das mulheres afirmou em depoimento que percebeu a movimentação suspeita no local e quis ir embora, mas permaneceu porque ainda não havia recebido o pagamento. Outras relataram que ouviram tiros antes mesmo de verem a polícia, mas não souberam identificar de onde partiram os disparos.

Prisão e apreensões

Seis pessoas foram presas em flagrante, incluindo o filho de Carcaça, e um adolescente foi apreendido. Os envolvidos foram levados para a Delegacia de Indaiatuba, onde foram indiciados por tráfico de drogas, organização criminosa e porte ilegal de armas.

Além das prisões, a polícia apreendeu:

Armas de fogo : uma pistola 9mm e um revólver calibre .38;

: uma pistola 9mm e um revólver calibre .38; Drogas : porções de maconha e lança-perfume;

: porções de maconha e lança-perfume; Celulares e dinheiro: equipamentos foram recolhidos para perícia e eventual comprovação de ligações com o tráfico.

Investigação segue em andamento

A Polícia Civil segue investigando se a chácara era usada regularmente para festas do crime organizado e se a gravação do clipe fazia parte de uma estratégia para lavagem de dinheiro ou recrutamento de novos integrantes para a facção.

Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça, enquanto as autoridades analisam mensagens e registros dos celulares apreendidos em busca de possíveis conexões com outras células criminosas na região.