Dário muda planos e descarta Câmara no Palácio da Justiça

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, anunciou uma mudança significativa nos planos para o Palácio da Justiça, prédio histórico localizado na região central da cidade. O edifício, que inicialmente seria a nova sede da Câmara Municipal, será transformado no Palácio da Cidade, reunindo diversos serviços públicos para a população.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A alteração frustra uma proposta que foi destaque na campanha de reeleição de Dário, onde ele defendia o uso do antigo Fórum para abrigar o Legislativo. A ideia contava com o apoio da Câmara, que já havia estimado um investimento de R$ 20 milhões para a mudança da sede da Ponte Preta para o Centro. Com a decisão da Prefeitura, o Legislativo não fará mais parte do projeto.

Palácio da Cidade: novo uso para o prédio histórico

O Palácio da Cidade funcionará como um grande centro de serviços municipais, atendendo cerca de 30 mil pessoas por mês. Além da Prefeitura, órgãos como a CPFL e o Procon também terão atendimento no local. A proposta busca atrair mais pessoas para o Centro e impulsionar a revitalização econômica da região.

Nos seis pavimentos do prédio, serão instalados serviços como Cadastro Único, Vigilância Sanitária, Sanasa, Emdec, Procon, CPAT, Fumec e Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O local também abrigará a Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor (EGDS), além de setores voltados para empreendedores e cursos profissionalizantes.

A mudança também representará uma economia estimada em mais de R$ 2 milhões por ano, com a saída de serviços que atualmente funcionam em imóveis alugados pela Prefeitura. A expectativa é que todas as transferências sejam concluídas até o início de 2026.

Câmara Municipal fora do projeto

Com a mudança de planos, a Câmara Municipal segue na Ponte Preta, sem previsão de transferência para o Centro.