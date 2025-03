Briga entre vizinhos termina com homem morto a golpes de canivete

Um homem de 51 anos foi morto dentro da própria casa, em Campinas, após uma desavença com um vizinho. José Rigoberto Pinheiro Sales foi atingido por golpes de canivete por Silvio Batista dos Santos, que foi preso em seguida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Uma testemunha disse que estava em seu quarto no momento em que ouviu os gritos e, ao ir até a cozinha, encontrou a vítima caída no bairro Vila Padre Anchieta. O autor estava nos fundos do terreno da casa.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser chamado, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

O suspeito confessou o crime, alegando que houve um desentendimento. O canivete foi apreendido.

"O canivete foi apreendido e a perícia acionada. Dê ciência à escolta que o preso solicitou ser colocado no seguro quando chegar na cadeia", informou a Polícia Civil de Campinas.

O caso foi registrado no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional da cidade. O homem foi encaminhado à cadeia anexa do 2° DP (Distrito Policial), onde permaneceu preso à disposição da Justiça.