Homem tenta matar irmã com faca e é preso pela PM em Mogi Guaçu

Uma briga familiar em Mogi Guaçu terminou com a prisão de um homem de 22 anos, que ameaçou matar a própria irmã e feriu um vizinho que tentou intervir. O caso foi registrado no plantão policial da CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica na Rua Fernando Roberto, no Jardim Chaparral. No local, a equipe encontrou a vítima sentada na calçada, relatando que o irmão tentou agredi-la fisicamente.

Um vizinho tentou impedir o ataque utilizando uma barra de ferro e atingiu o agressor no supercílio direito. No entanto, o suspeito reagiu e arremessou um tijolo contra a nuca do vizinho, que precisou de atendimento médico.

O agressor foi preso em flagrante e encaminhado à cadeia pública, onde permanece à disposição da Justiça.