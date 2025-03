Nadadora treina em Campinas para encarar 70 km no mar aos 70 anos

Aos 69 anos, Fabienne Guttin, atleta master e uma das melhores nadadoras do mundo na categoria 65+, se prepara para um desafio impressionante: nadar 70 quilômetros no mar em sete dias. A prova, que será realizada a partir de 21 maio no litoral norte de São Paulo, marca a celebração de sua nova idade e busca dar visibilidade ao esporte para atletas longevos. "Lancei um desafio para mim mesma: vou nadar sete dias seguidos no mar, 10 km por dia. Eu quero completar 70 km, porque em maio faço 70 anos", explica Fabienne.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Treinando intensamente na piscina olímpica do Clube Cultura em Campinas, Fabienne se dedica há mais de 50 anos à natação e coleciona títulos expressivos. "Eu bati recordes brasileiros, sul-americanos, ganhei um mundial. Fiquei mais de 14 anos entre as 10 melhores do mundo no 50m livre, em cada faixa etária", conta. Apesar de sua longa trajetória em piscinas, o retorno ao mar faz parte de uma missão maior: dar visibilidade ao esporte master e incentivar a prática esportiva em todas as idades.

"O esporte ressignifica, o esporte resgata, o esporte faz com que a velhice seja muito mais branda. O sedentarismo é considerado uma doença e traz outras doenças crônicas como a obesidade e a hipertensão. Quando as pessoas começam a praticar uma atividade física, elas passam por mudanças não só físicas, mas também aumentam a autoestima, ficam mais fortes, têm mais vitalidade, dormem melhor", afirma.

Desafio de superação e logística simples