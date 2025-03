Operação 'invade' 10 imóveis e elimina 200 criadouros

O Grupo de Resposta Unificada (GRU) de Campinas realizou, nesta quinta-feira (13), mais uma operação para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, chikungunya e zika vírus. Durante a fiscalização em dez imóveis localizados em nove bairros, foram eliminados 200 focos do mosquito.

As ações ocorreram nos bairros Centro, Guanabara, Cambuí, Vila Tofanello, Residencial Cosmos, Jardim São Judas Tadeu, Jardim Campos Elíseos, Jardim Novo Campos Elíseos e Jardim Novo Mundo. Em três imóveis, as equipes precisaram acionar chaveiros para garantir o acesso e remover os criadouros.

"A maioria dos focos estava em garrafas e restos de marmitas. Fazemos um apelo à população para descartar corretamente o lixo e evitar deixar recipientes que acumulem água, pois são os principais criadouros do Aedes aegypti", alertou Priscilla Pegoraro, assessora técnica do Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa).

Ações intensificadas e combate permanente

A operação contou com a participação de profissionais das Secretarias de Saúde, de Serviços Públicos e do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, além da Guarda Municipal, Defesa Civil, Procon e Setec.

Desde março de 2024, o GRU já realizou 16 operações e vistoriou 168 imóveis, sendo que, em 13 casos, foi necessário o uso de chaveiros para garantir o acesso aos locais com possíveis criadouros.

O uso de chaveiros em ações como essa é uma medida excepcional, respaldada por decisão judicial de 2020 (processo n.º 1005810-97.2014.8.26.0114, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Campinas). A iniciativa é aplicada quando todas as tentativas de contato com os responsáveis pelo imóvel, via canal 156, já foram esgotadas.

Desde setembro do ano passado, o GRU passou a ser uma política pública permanente, formalizada por decreto publicado no Diário Oficial do Município. O grupo trabalha de forma intersetorial para garantir respostas ágeis às denúncias e evitar o aumento de casos de dengue na cidade.