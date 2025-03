Campinas oferece mais de 2 mil vagas em cursos gratuitos

O Feirão da Qualificação Profissional, promovido pela Prefeitura de Campinas por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, está com 2.132 vagas abertas para cursos de qualificação profissional e capacitação técnica. As oportunidades são gratuitas, com opções presenciais e on-line.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A carga horária varia entre 2h e 160h, e as inscrições seguem abertas enquanto houver vagas. Para participar, é necessário ter no mínimo 14 anos.

Os cursos são oferecidos por instituições como Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino (Ibragesp), Microlins, Softex, Unisal e Senai. Quem optar pelo formato on-line precisa apenas de um computador ou celular com acesso à internet.

Outras informações no site da prefeitura, em campinas.sp.gov.br.