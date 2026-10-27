O SESI Bauru estreia na Superliga Masculina 2026/27 nesta quarta-feira (28), contra o Itambé Minas, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). A partida, válida pela primeira rodada da competição nacional, começa às 21h e terá transmissão pelo Sportv 2. A equipe bauruense chega à Superliga após ser eliminada na fase classificatória do Campeonato Paulista de 2026. A desclassificação ocorreu no desempate por média de sets. Na última partida pelo estadual, o SESI Bauru venceu o Sabesp Praia Grande por 3 sets a 1.
Já o Itambé Minas inicia a competição após conquistar o Campeonato Mineiro, com uma vitória por 3 sets a 0 sobre o Praia Clube na decisão. Após a eliminação no Paulista, o SESI Bauru teve três semanas de preparação para a estreia na Superliga, com o elenco completo. O técnico da equipe, Marcos Pacheco, avaliou o período de treinamentos e destacou o desafio de enfrentar o time mineiro.
“Terminamos o Paulista com uma campanha que, infelizmente, não foi o que gostaríamos, mas, desde então, tivemos três semanas de treinos. Conversamos bastante, alinhamos, revimos nossos erros e vimos as partes boas. Os treinamentos estão intensos. Para este primeiro jogo, conseguimos uma preparação melhor, porque, após a estreia, a rotina é intensa, com muitos jogos em sequência”, afirmou.
Sobre o adversário, Pacheco destacou as mudanças no elenco e o desempenho da equipe mineira no início da temporada.
“O Minas talvez seja a equipe que mais reformulou nesta temporada, e com jogadores de altíssimo nível. É uma equipe muito equilibrada e que já causou impacto nesse início de temporada com a conquista do Mineiro. Certamente, vai ser um desafio muito grande e um jogo muito bom”, concluiu o treinador.
Calendário SESI Bauru:
28/10 Itambé Minas x SESI Bauru | 21h |Arena UniBH, Belo Horizonte (MG)
02/11 SESI Bauru x Praia Clube |18h30 | Arena Paulo Skaf, Bauru
09/11 Vôlei Renata x SESI Bauru | 21h | Ginásio Taquaral, Campinas (SP)
14/11 Montes Claros x SESI Bauru | 18h30 | Ginásio Tancredo Neves, Montes Claros (MG)
23/11 SESI Bauru x Norde Vôlei | 18h30 | Arena Paulo Skaf, Bauru
27/11 SESI Bauru x Viapol Vôlei São José | 18h30 | Arena Paulo Skaf, Bauru
01/12 Sada Cruzeiro x SESI Bauru | 21h | Ginásio do Riacho, Contagem (MG)
06/12 SESI Bauru x Saneago Goiás | 16h |Arena Paulo Skaf, Bauru
11/12 Azulim Sicoob Aracoop Monte Carmelo x SESI Bauru | 21h | Ginásio Raul Belém, Monte Carmelo (MG)
17/12 SESI Bauru x Suzano Vôlei | 18h30 | Arena Paulo Skaf, Bauru
23/12 Sil Vôlei Guarulhos x SESI Bauru | 18h30 | Ginásio Ponte Grande, Guarulhos (SP)