Lençóis Paulista - Uma microempreendedora individual (MEI) de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) procurou a Polícia Civil, nesta segunda-feira (26), para denunciar a existência de uma "lista de boicote" em um grupo político no WhatsApp contendo nomes de empresas e profissionais liberais locais que, segundo as postagens, deveriam sofrer retaliações por, supostamente, estarem alinhados politicamente ao presidente Lula (PT), reeleito no domingo (25) após derrotar o candidato adversário Flávio Bolsonaro (PL). Além de difamação, conforme a Polícia Civil, os responsáveis podem responder por crimes como injúria e contra as relações de consumo.

De acordo com o registro policial, o grupo no WhatsApp teria sido criado, inicialmente, com o objetivo de organizar carreatas de apoio ao candidato do PL na cidade. Porém, após o resultado das eleições, ele teria passado a ser usado para perseguir, difamar e retaliar pessoas que, na avaliação dos integrantes, estariam politicamente alinhadas ao candidato do PT.

Essas pessoas, ainda segundo o BO, tiveram seus nomes ou nomes de seus estabelecimentos comerciais divulgados em uma lista, com pedidos de boicote como forma de retaliação. Após tomar conhecimento por meio de terceiros da inclusão do nome de sua empresa nessa citada relação, uma MEI registrou um boletim de ocorrência para que o caso será apurado.