A Justiça de Bauru condenou Paulo Henrique Vieira a 26 anos de prisão, em regime inicial fechado, pelo latrocínio da produtora rural Dagmar Grimm Streger, de 76 anos, e pela ocultação do cadáver. A sentença foi proferida pelo juiz Cláudio Augusto Saad Abujamra, da 3ª Vara Criminal. A mulher do condenado, Daniela Aparecida dos Santos, foi absolvida das duas acusações por insuficiência de provas de participação nos crimes. A decisão determina a expedição de alvará de soltura para ela. Paulo, por sua vez, continuará preso preventivamente e não poderá recorrer em liberdade.

Dagmar foi morta em 19 de dezembro de 2025, no Sítio Cantinho do Sol, na zona rural de Bauru, onde vivia e mantinha atividades de produção rural. O corpo foi lançado em um poço desativado, com profundidade estimada entre 25 e 30 metros, e permaneceu oculto até ser localizado durante as investigações. O corpo foi localizado em uma força-tarefa dos servidores municipais Benedito César da Costa Bezerra, Márcio José Ferreira da Silva, Edio Carlos de Souza e Fabio Roberto Draghi, todos da Secretaria de Infraestrutura (Obras) de Bauru, juntamente com o coordenador da pasta, Etelvino Zacarias Martins, o Téo.

O magistrado concluiu que Paulo matou a vítima no contexto de uma ação para subtrair bens e, depois, esconder o corpo para dificultar a descoberta do crime. A pena total de 26 anos de reclusão resulta da soma das condenações por latrocínio — roubo seguido de morte — e ocultação de cadáver. Segundo a sentença, as suspeitas começaram após o desaparecimento de Dagmar e a constatação de que o sítio estava em condições anormais. Os animais estavam soltos, a residência dos caseiros havia sido deixada às pressas e o veículo Fiat Strada pertencente à vítima também havia desaparecido.