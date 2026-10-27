Dois homens foram presos pela Polícia Civil de Iacanga (a 50 quilômetros de Bauru), sendo um deles por cometer furto qualificado e o outro por ser receptador de itens subtraídos de uma confeitaria situada no Centro da cidade. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (26), e a ação foi registrada pelas câmeras de segurança. O ladrão levou uma cafeteira, doces e uma engrenagem de bicicleta.

Segundo o boletim de ocorrência, os investigadores constataram que o ladrão, de 32 anos, que já tem ficha criminal, agiu sozinho no furto e usou o automóvel do pai, um Gol branco com o tampão traseiro na cor vermelha. Essas características do veículo colaboraram para a localização do indiciado. Na residência do indivíduo, durante conversa com policiais, a esposa reconheceu o companheiro nas imagens. Com ele, foram apreendidos parte dos doces levados.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o indiciado indicou o homem para quem vendeu os itens furtados. Ambos foram presos e ficaram à disposição da Justiça.