Familiares de Evandro Donizete da Silva Guivarra, o Piá, de 33 anos, buscam informações que possam ajudá-los a reencontrar o bauruense, que está desaparecido há 45 dias. Eles procuraram a Polícia Civil, que investiga o sumiço do munícipe, mas, até o momento, não há indícios de onde ele esteja.

Segundo a irmã dele, Karolyna Guivarra Carvalho, Donizete nunca relatou ameaças ou brigas. Ele reside com a mãe no bairro Santa Edwirges, não é casado e não possui filhos. Um detalhe que pode contribuir para encontrá-lo é a tatuagem do escudo do Corinthians que ele tem nas costas, cita a irmã. Ainda de acordo com ela, Donizete tem emprego fixo na produção da Valem Válvulas e Embalagens, situada no Distrito Industrial 3. Ela afirma que ele retornou do serviço à noite, se arrumou e disse que teria um encontro com uma moça. Ele saiu de casa de moto, da marca Mottu, de cor preta, que é alugada.

A irmã de Donizete acrescenta que o veículo foi localizado pela Polícia Militar no Parque Jaraguá. O indivíduo que estava de posse dela prestou depoimento e foi lierado. Karolyna recorda que, no início do ano passado, o irmão ficou sumido por apenas três dias devido ao uso de drogas, mas passou o restante do ano em tratamento. Quem tiver informações que possam colaborar com a investigação pode telefonar para o Disque-Denúncia da Polícia Civil, pelo número 181, ou para a Polícia Militar, pelo 190.