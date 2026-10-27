A Associação das Entidades Assistenciais e Promoção Social (Aeaps) realiza, nos dias 9 e 10 de novembro, a Capacitação AEAPS Gestão com Propósito – Trilhas da Transformação 2026, formação voltada às Organizações da Sociedade Civil (OSCs), gestores e profissionais do Terceiro Setor. O encontro será das 8h às 17h, no Unisagrado, em Bauru, e terá como palestrantes Fernanda Ubaid e Danilo Jungers.

A programação concentra conteúdos relacionados à comunicação institucional, apresentação de projetos, captação de recursos e relacionamento com doadores. A proposta é trabalhar competências presentes em diferentes etapas da rotina das organizações, desde a forma como apresentam suas causas e projetos até a construção e manutenção de vínculos com apoiadores.

Para o presidente da Aeaps, William dos Santos Menezes, investir na formação das equipes é uma das formas de preparar as organizações para desafios que fazem parte da gestão cotidiana. “As organizações precisam conciliar o trabalho realizado diretamente com a comunidade com uma série de processos de gestão, comunicação e mobilização de recursos. Quando qualificamos as equipes para apresentar melhor seus projetos, estabelecer parcerias e organizar a captação, também contribuímos para que as OSCs tenham condições de sustentar e ampliar o trabalho que já desenvolvem”, afirma.