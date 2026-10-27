A Associação das Entidades Assistenciais e Promoção Social (Aeaps) realiza, nos dias 9 e 10 de novembro, a Capacitação AEAPS Gestão com Propósito – Trilhas da Transformação 2026, formação voltada às Organizações da Sociedade Civil (OSCs), gestores e profissionais do Terceiro Setor. O encontro será das 8h às 17h, no Unisagrado, em Bauru, e terá como palestrantes Fernanda Ubaid e Danilo Jungers.
A programação concentra conteúdos relacionados à comunicação institucional, apresentação de projetos, captação de recursos e relacionamento com doadores. A proposta é trabalhar competências presentes em diferentes etapas da rotina das organizações, desde a forma como apresentam suas causas e projetos até a construção e manutenção de vínculos com apoiadores.
Para o presidente da Aeaps, William dos Santos Menezes, investir na formação das equipes é uma das formas de preparar as organizações para desafios que fazem parte da gestão cotidiana. “As organizações precisam conciliar o trabalho realizado diretamente com a comunidade com uma série de processos de gestão, comunicação e mobilização de recursos. Quando qualificamos as equipes para apresentar melhor seus projetos, estabelecer parcerias e organizar a captação, também contribuímos para que as OSCs tenham condições de sustentar e ampliar o trabalho que já desenvolvem”, afirma.
Comunicação aplicada à captação de recursos
No eixo conduzido por Fernanda Ubaid, os participantes terão contato com os temas Oratória Estratégica, Pitch de Vendas e Comunicação para Captação de Recursos. Fernanda é jornalista, graduada em Comunicação Social – Jornalismo e mestre em Mídia e Tecnologia pela Unesp, em Bauru. Com trajetória de quase duas décadas na área da comunicação, reúne experiências em televisão, rádio, reportagem, apresentação, eventos e desenvolvimento de profissionais para situações de exposição e comunicação.
Os conteúdos dialogam com situações recorrentes para as OSCs, como apresentar um projeto de maneira clara, organizar informações para uma reunião com possíveis parceiros, comunicar a atuação da entidade e estruturar uma apresentação objetiva para oportunidades de captação.
A comunicação ocupa uma posição estratégica nesse processo porque conecta o trabalho realizado pela organização à maneira como ele é apresentado a empresas, parceiros, financiadores e outros públicos. Clareza na exposição de objetivos, projetos e necessidades pode contribuir para relações institucionais mais bem estruturadas, sem substituir os demais processos necessários à captação.
Relacionamento com doadores
Danilo Jungers será responsável pelo eixo de Relacionamento com Doadores. A temática aborda uma etapa posterior à aproximação inicial com apoiadores: a continuidade desse vínculo ao longo do tempo. Danilo é graduado em Marketing, com especialização em Administração de Organizações do Terceiro Setor, pós-graduação em Gestão do Terceiro Setor e MBA em Administração de Empresas pela FGV/SP. Atua há cerca de 30 anos com captação de recursos, é professor de pós-graduação na área e vice-presidente da Associação Brasileira de Captadores de Recursos (Abcr).
O conteúdo coloca em pauta questões relacionadas à aproximação, comunicação, fidelização e organização do relacionamento com pessoas e instituições que apoiam as causas desenvolvidas pelas OSCs. Nesse contexto, a capacitação articula os diferentes conteúdos propostos nos dois dias: comunicar uma causa, apresentar projetos, desenvolver oportunidades de captação e estruturar a relação com quem passa a apoiar a organização.
Segundo William Menezes, o compartilhamento de conhecimento também contribui para fortalecer a rede formada pelas organizações de Bauru e região. “A sustentabilidade das organizações também passa pela capacidade de construir relações consistentes com parceiros e doadores. A AEAPS busca aproximar esse conhecimento técnico das OSCs e criar espaços em que as equipes possam se capacitar e trocar experiências sobre desafios que são comuns ao setor”, pontua.
Formação voltada ao fortalecimento das OSCs
A realização da Capacitação AEAPS Gestão com Propósito – Trilhas da Transformação 2026 integra as ações de formação e assessoramento promovidas pela Aeaps para organizações da sociedade civil. A associação trabalha na articulação entre entidades e diferentes setores da sociedade, além de desenvolver iniciativas voltadas ao aprimoramento da gestão e ao fortalecimento institucional das OSCs.
As vagas para a capacitação são limitadas conforme a capacidade do auditório. Para o público externo e organizações não associadas, o investimento é de R$ 200 pelos dois dias. OSCs associadas à Aeaps têm direito à gratuidade para um participante por entidade, enquanto inscrições adicionais de organizações associadas têm investimento de R$ 100 por pessoa.
O valor inclui material para os participantes e quatro serviços de coffee break. A confirmação da inscrição ocorre mediante validação do pagamento. Informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (14) 3879-4204. As inscrições devem ser realizadas pelo link https://forms.gle/AeYUXQ5W6sCowpLR9