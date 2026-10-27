O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público (MP) de São Paulo, apresentou novos elementos sobre o esquema de corrupção que está sendo investigado na Operação Cavalo de Troia, que apura ilegalidades na concessão dos serviços de resíduos sólidos (lixo) em Bauru. Em uma manifestação contrária à revogação da prisão preventiva de Renato Purini, ex-secretário municipal de Governo, o órgão detalha pagamentos de R$ 4,113 milhões realizados pela Estre Ambiental a uma empresa apontada pela investigação como de fachada.

Segundo as informações apresentadas pelo Ministério Público, os repasses foram feitos à empresa Core Intermediações e Assessoria entre dezembro de 2025 e setembro de 2026, na véspera da deflagração da primeira fase da operação. Para os investigadores, os pagamentos podem ter integrado um mecanismo de repasse de propina relacionado à concessão do lixo.

A manifestação foi elaborada no contexto do pedido da defesa de Purini para revogar a prisão preventiva. O Gaeco se posicionou pela manutenção da medida cautelar (prisão), apontando os pagamentos e as relações entre os envolvidos como elementos relevantes para a investigação. As suspeitas ainda dependem de apuração e eventual comprovação judicial.

Pagamento coincide com votação