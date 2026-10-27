Moradores da rua 10, no Jardim Gérson França, em Bauru, convivem há quase um ano com o descarte irregular de lixo e problemas de infraestrutura. A situação se agravou após as chuvas do último sábado (24) e da madrugada de domingo (25), quando parte do barranco no final da quadra cedeu, aumentando a preocupação com a segurança das residências próximas.
Segundo um morador, o problema se arrasta há meses, apesar das cobranças feitas ao poder público. O mais preocupante é que após a forte chuva do final de semana, parte do barranco não aguentou a força das águas e cedeu, deixando uma residência a menos de 2 metros da erosão.
Outro problema apontado é a manutenção da pavimentação da rua. A via tem apenas alguns metros de asfalto que estão tomados por buracos, dificultando a entrada de veículos na garagem das residências.
O local também se tornou ponto de descarte irregular de resíduos. É possível encontrar galhos, colchões e diversos materiais que atraem animais e representa riscos à saúde e à segurança de quem vive na região. “Já apareceram cobras, escorpiões e ratos dentro do nosso quintal, o que aumenta ainda mais nossa preocupação com a segurança e a saúde de quem mora aqui”, afirma.
O morador também destaca que o período chuvoso aumenta o temor de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. O fato revoltante é a existência de um ecoponto a aproximadamente 700 metros do local, distância que pode ser percorrida em cerca de dois minutos de carro ou dez minutos a pé.
Ele afirma que a situação interfere diretamente na rotina da família, que precisa conviver com os problemas mesmo após sucessivas tentativas de buscar uma solução.
Prefeitura promete vistoria
Em resposta à situação, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que realizará uma vistoria técnica na rua 10, no Jardim Gérson França, para avaliar a erosão e definir a programação dos serviços necessários para a manutenção da via.
Sobre o descarte irregular de lixo, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal informou que a fiscalização realizará uma vistoria no local e adotará as medidas cabíveis, conforme as normas municipais.