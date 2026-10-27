Moradores da rua 10, no Jardim Gérson França, em Bauru, convivem há quase um ano com o descarte irregular de lixo e problemas de infraestrutura. A situação se agravou após as chuvas do último sábado (24) e da madrugada de domingo (25), quando parte do barranco no final da quadra cedeu, aumentando a preocupação com a segurança das residências próximas.

Segundo um morador, o problema se arrasta há meses, apesar das cobranças feitas ao poder público. O mais preocupante é que após a forte chuva do final de semana, parte do barranco não aguentou a força das águas e cedeu, deixando uma residência a menos de 2 metros da erosão.

Outro problema apontado é a manutenção da pavimentação da rua. A via tem apenas alguns metros de asfalto que estão tomados por buracos, dificultando a entrada de veículos na garagem das residências.