27 de outubro de 2026
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SEM SOLUÇÃO

Erosão ameaça casa no Jardim Gérson França em Bauru; VÍDEO

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução redes sociais
Parte do barranco no final da quadra cedeu com as fortes chuvas e coloca residência em risco
Parte do barranco no final da quadra cedeu com as fortes chuvas e coloca residência em risco

Moradores da rua 10, no Jardim Gérson França, em Bauru, convivem há quase um ano com o descarte irregular de lixo e problemas de infraestrutura. A situação se agravou após as chuvas do último sábado (24) e da madrugada de domingo (25), quando parte do barranco no final da quadra cedeu, aumentando a preocupação com a segurança das residências próximas.

Segundo um morador, o problema se arrasta há meses, apesar das cobranças feitas ao poder público. O mais preocupante é que após a forte chuva do final de semana, parte do barranco não aguentou a força das águas e cedeu, deixando uma residência a menos de 2 metros da erosão.

Outro problema apontado é a manutenção da pavimentação da rua. A via tem apenas alguns metros de asfalto que estão tomados por buracos, dificultando a entrada de veículos na garagem das residências.

O local também se tornou ponto de descarte irregular de resíduos. É possível encontrar galhos, colchões e diversos materiais que atraem animais e representa riscos à saúde e à segurança de quem vive na região. “Já apareceram cobras, escorpiões e ratos dentro do nosso quintal, o que aumenta ainda mais nossa preocupação com a segurança e a saúde de quem mora aqui”, afirma.

O morador também destaca que o período chuvoso aumenta o temor de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. O fato revoltante é a existência de um ecoponto a aproximadamente 700 metros do local, distância que pode ser percorrida em cerca de dois minutos de carro ou dez minutos a pé.

Ele afirma que a situação interfere diretamente na rotina da família, que precisa conviver com os problemas mesmo após sucessivas tentativas de buscar uma solução.

Prefeitura promete vistoria

Em resposta à situação, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que realizará uma vistoria técnica na rua 10, no Jardim Gérson França, para avaliar a erosão e definir a programação dos serviços necessários para a manutenção da via.

Sobre o descarte irregular de lixo, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal informou que a fiscalização realizará uma vistoria no local e adotará as medidas cabíveis, conforme as normas municipais.

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