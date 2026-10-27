A baixa temperatura, que despencou na madrugada e nas primeiras horas da manhã, surpreendeu os bauruenses nesta terça-feira (27). Foi registrada a mínima de 12,6 graus às 5h40, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), que prevê a chegada de novas chuvas para os próximos dias.

De acordo com o órgão, nesta terça-feira, há pouca nebulosidade no período da manhã, mas, à tarde, haverá mais nuvens, no entanto, sem chuva. Na quarta-feira (28), haverá sobre o Estado de São Paulo a presença de um sistema de baixa pressão sobre o continente, que induzirá a formação de áreas de instabilidade. Como consequência, haverá aumento da nebulosidade e ocorrência de chuvas e trovoadas isoladas a partir do período da tarde.

Já na quinta (29) e sexta-feira (30), segundo o IPMet, a intensificação do sistema de baixa pressão sobre o continente ocasionará aumento e intensificação das instabilidades sobre o Estado de São Paulo, provocando chuvas com trovoadas em Bauru e região. As temperaturas permanecerão em ligeiro declínio.