O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL) emitiu alerta informando sobre a possibilidade de chuvas intensas na sua área de abrangência neste fim de semana. As chuvas, registradas entre os dias 23 e 24 de outubro, provocaram a elevação das vazões do rio Lençóis e do ribeirão Paraíso e ocorrência de vários pontos de transbordamento das calhas do cursos d’águas. Em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), o tratamento de água chegou a ser interrompido (leia abaixo).

De acordo com postagem feita pelo Comitê em sua página no Facebook, o evento hidrológico foi classificado como de magnitude moderada, com ocorrência de enchente de baixa magnitude, exigindo a execução dos protocolos de segurança da bacia voltados à resposta em situações de enchentes e inundações.

"Como medida preventiva, na quarta-feira, dia 21 de outubro, o CBH-RL encaminhou alertas precoces de riscos hidrológicos aos municípios integrantes do Grupo de Apoio Técnico às Defesas Civis Municipais. Os comunicados apresentaram os volumes de precipitação previstos e o grau de risco hidrológico associado ao evento, incluindo previsões de acumulados pluviométricos entre 60 e 100 milímetros, além da possibilidade de ventos intensos e formação de granizo", revela.