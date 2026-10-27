O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL) emitiu alerta informando sobre a possibilidade de chuvas intensas na sua área de abrangência neste fim de semana. As chuvas, registradas entre os dias 23 e 24 de outubro, provocaram a elevação das vazões do rio Lençóis e do ribeirão Paraíso e ocorrência de vários pontos de transbordamento das calhas do cursos d’águas. Em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), o tratamento de água chegou a ser interrompido (leia abaixo).
De acordo com postagem feita pelo Comitê em sua página no Facebook, o evento hidrológico foi classificado como de magnitude moderada, com ocorrência de enchente de baixa magnitude, exigindo a execução dos protocolos de segurança da bacia voltados à resposta em situações de enchentes e inundações.
"Como medida preventiva, na quarta-feira, dia 21 de outubro, o CBH-RL encaminhou alertas precoces de riscos hidrológicos aos municípios integrantes do Grupo de Apoio Técnico às Defesas Civis Municipais. Os comunicados apresentaram os volumes de precipitação previstos e o grau de risco hidrológico associado ao evento, incluindo previsões de acumulados pluviométricos entre 60 e 100 milímetros, além da possibilidade de ventos intensos e formação de granizo", revela.
"Os alertas tiveram como objetivo antecipar a mobilização dos órgãos municipais de proteção e defesas civil, subsidiar o planejamento das ações preventivas e fortalecer a capacidade de resposta diante da possibilidade de elevação dos níveis dos cursos d’água e de ocorrência de transbordamentos".
Segundo o órgão, conforme os dados de precipitação informados para o período de 24 horas compreendido entre os dias 24 e 25 de outubro, foram registrados os seguintes acumulados nos municípios da área da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis: Agudos: 80 mm; Borebi: 90 mm; Lençóis Paulista: 83 mm; Macatuba: 100 mm; Areiópolis: 65 mm; São Manuel: 60 mm e Igaraçu do Tietê: 63 mm.
"Os volumes registrados confirmam a ocorrência de precipitações expressivas na região, com destaque para Macatuba, onde o acumulado atingiu 100 milímetros, e Borebi, com 90 milímetros. A distribuição espacial das chuvas e a resposta hidrológica dos cursos d’água constituem fatores relevantes para a compreensão da dinâmica do evento", ressalta.
"Durante o episódio, o rio Lençóis e o ribeirão Paraíso, juntos, apresentaram picos de vazões de 335 metros cúbicos por hora (m³/h) , associados à elevação dos níveis em 3 metros, levando à ocorrência de transbordamentos em diferentes pontos. Esse comportamento hidrológico reforça a importância do monitoramento contínuo, da comunicação antecipada de riscos e da atuação articulada entre os municípios e os órgãos responsáveis pela proteção e defesa civil".
O Comitê salienta que a adoção dos protocolos de segurança da bacia é fundamental para orientar as medidas preventivas e as ações de resposta compatíveis com as condições observadas. "O CBH-RL destaca que a emissão antecipada de alertas constitui instrumento estratégico de gestão de riscos hidrológicos, permitindo que os municípios avaliassem preventivamente os cenários, organizassem suas equipes e adotassem providências preventivas conforme as competências de cada órgão", diz.
"Outro fator de relevância técnica é que o mês de outubro já apresenta superávit pluviométrico acumulado de 307 milímetros acima do limite máximo esperado para o mês, conforme os dados da série histórica de 109 anos. Esse excedente evidencia a excepcionalidade do volume de precipitação registrado em relação ao padrão mensal considerado e reforça a necessidade de atenção permanente às condições hidrológicas da Bacia do Rio Lençóis. A ocorrência de chuvas intensas em um cenário de excedente pluviométrico amplia a importância do monitoramento das vazões, da avaliação das condições dos cursos d’água e da manutenção dos protocolos preventivos de segurança contra enchentes e inundações", completa.
Tratamento retomado
Nesta segunda-feira (26), a Prefeitura de Lençóis Paulista informou que o Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae) retomou pela manhã o tratamento de água na cidade, interrompido pelos efeitos das fortes chuvas do fim de semana. "Ainda serão necessárias algumas horas para que os reservatórios recuperem seus níveis e o abastecimento seja normalizado em todos os bairros afetados", explicou, em nota.
O problema começou com o alagamento do pátio do Saae. Com os trabalhos da ETA (Estação de Tratamento de Água) comprometidos, o nível dos reservatórios baixou e houve falta de água no domingo e nesta segunda-feira. O desabastecimento atingiu principalmente o Santa Cecília e a Vila Capoani, além do Jardim Cruzeiro, São João, Bela Vista e São Judas Tadeu.
A parte alta da cidade, como Ibaté, Caju e Itamaraty, também foi afetada. As equipes do Saae trabalharam em regime de plantão durante todo o fim de semana para restabelecer o tratamento e seguem acompanhando a recuperação do sistema.
Enquanto o abastecimento não é totalmente normalizado, a orientação é evitar o desperdício, deixar para depois tarefas como lavar calçadas, carros e quintais, e usar a água apenas para o essencial.
Os imóveis sem caixa d'água tendem a sentir mais os efeitos da interrupção, já que não contam com reserva própria. A caixa d'água é obrigatória pelo código de obras municipal e garante água à família em situações como esta.
Segundo a Defesa Civil, o nível do rio Lençóis apresenta tendência de baixa neste momento. Durante o fim de semana, foram registrados pontos de alagamento nas ruas Ignácio Anselmo, Expedicionários e São Paulo, e a ponte da Rocinha foi interditada preventivamente.
Na avenida Prefeito Jácomo Nicolau Paccola, uma faixa foi interditada por causa de um buraco, com reparo do Saae previsto para esta segunda-feira. A Defesa Civil mantém o monitoramento e orienta a população a respeitar as interdições e evitar áreas alagadas e as margens de rios e córregos.