Jaú - Nesta segunda-feira (26), quase 48 horas após as fortes chuvas que atingiram a região, metade da população de Jaú (47 quilômetros de Bauru) seguia sem água. De acordo com nota da Prefeitura da Estância Turística e Agência Reguladora Saemja, o abastecimento está sendo gradualmente normalizado na margem direita do rio Jaú, atendida pela Estação de Tratamento de Água (ETA) operada pela Águas de Mandaguahy. Já na margem esquerda do rio, a situação permanece mais crítica.

A ETA I, operada pela concessionária Águas de Jahu, que sofreu graves danos devido à força da correnteza do rio Jaú e teve a estrutura de captação e os equipamentos utilizados no sistema de abastecimento comprometidos, segue sem previsão de retomada das operações.

"Neste momento, cerca de 50% da cidade permanece sem abastecimento de água. As equipes seguem trabalhando para restabelecer o serviço, enquanto caminhões-pipa são utilizados para atender às necessidades prioritárias", informa a prefeitura.

Como solicitar caminhão-pipa