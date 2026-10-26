Jaú - Nesta segunda-feira (26), quase 48 horas após as fortes chuvas que atingiram a região, metade da população de Jaú (47 quilômetros de Bauru) seguia sem água. De acordo com nota da Prefeitura da Estância Turística e Agência Reguladora Saemja, o abastecimento está sendo gradualmente normalizado na margem direita do rio Jaú, atendida pela Estação de Tratamento de Água (ETA) operada pela Águas de Mandaguahy. Já na margem esquerda do rio, a situação permanece mais crítica.
A ETA I, operada pela concessionária Águas de Jahu, que sofreu graves danos devido à força da correnteza do rio Jaú e teve a estrutura de captação e os equipamentos utilizados no sistema de abastecimento comprometidos, segue sem previsão de retomada das operações.
"Neste momento, cerca de 50% da cidade permanece sem abastecimento de água. As equipes seguem trabalhando para restabelecer o serviço, enquanto caminhões-pipa são utilizados para atender às necessidades prioritárias", informa a prefeitura.
Como solicitar caminhão-pipa
A população que estiver sem água e necessitar de atendimento pode solicitar o envio de caminhão-pipa de forma gratuita pelo link https://jau.flowdocs.com.br:2053/public/home/subject/3896.
Os pedidos serão avaliados conforme a necessidade e a prioridade de cada situação. O atendimento priorizará hospitais, unidades de saúde, escolas e outros serviços essenciais.
Na sequência, serão consideradas as solicitações de moradores sem água, com atenção especial às residências que tenham pessoas com deficiência ou em situação de maior vulnerabilidade.
A Prefeitura e a Saemja reforçam o pedido para que a população economize água e utilize os recursos disponíveis somente para atividades essenciais até que o abastecimento seja completamente restabelecido.
Novas informações serão divulgadas conforme o avanço dos trabalhos e a atualização das condições dos sistemas de abastecimento.
Chuvas fortes
A chuva que começou na noite de sábado (24) e se prolongou por toda a madrugada e o dia de domingo (25) provocou inundações na cidade após o rio Jaú transbordar. Na rua Quintino Bocaiuva, um veículo ficou ilhado. Um senhor de 80 anos precisou ser resgatado pelas equipes da Defesa Civil.
Além do rio Jaú, córregos da cidade saíram da calha em pontos como o início da rua Marechal Bitencourt (Praça da Virgens); rua Quintino Bocaiuva (região do Colégio Academia); prolongamento da Vila Ivan (no sentido do Posto Jaguar); Campo Municipal; Jardim São José; e Torino.
O volume de chuva registrado foi de aproximadamente 120 milímetros em cerca de sete horas, índice excepcional que contribuiu para a ocorrência dos alagamentos. Até o momento, não há registro de pessoas desabrigadas.