Na noite de sábado (24), policiais militares da 4ª Companhia do 4º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar de Bauru atenderam a uma ocorrência de violência doméstica, na qual uma mulher apresentava lesões após ser ameaçada e agredida por um vizinho armado com um facão. O endereço não foi divulgado pela PM.

Segundo a polícia, o indivíduo recebeu voz de prisão pelos crimes de lesão corporal e importunação sexual. A prisão em flagrante foi ratificada no Plantão Policial, onde o indiciado permaneceu preso, à disposição da Justiça.