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PRESO EM FLAGRANTE

Mulher é agredida e ameaçada por vizinho armado de facão em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Ilustração
O indivíduo foi preso pela PM e também responderá por importunação sexual
O indivíduo foi preso pela PM e também responderá por importunação sexual

Na noite de sábado (24), policiais militares da 4ª Companhia do 4º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar de Bauru atenderam a uma ocorrência de violência doméstica, na qual uma mulher apresentava lesões após ser ameaçada e agredida por um vizinho armado com um facão. O endereço não foi divulgado pela PM.

Segundo a polícia, o indivíduo recebeu voz de prisão pelos crimes de lesão corporal e importunação sexual. A prisão em flagrante foi ratificada no Plantão Policial, onde o indiciado permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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