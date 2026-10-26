O Sesi Vôlei Bauru venceu sua segunda partida na Superliga 26-27 de virada, contando com a força de ataque da dupla Acosta e Sofia Maldonado. O time bauruense bateu o Sancor Seguros Vôlei Londrina por 3 sets a 1 (25x23; 15x25; 15x25; 15x25) na noite desta segunda-feira (26), no Ginásio Moringão, em Londrina, pela segunda rodada da liga nacional.
Com a vitória, o Sesi Vôlei Bauru alcança os seis pontos em dois jogos e duas vitórias, se mantendo na briga pela liderança da Superliga. O próximo desafio do time bauruense será em casa. O Sesi Vôlei Bauru recebe o Fluminense nesta sexta-feira, 30, às 21h, na Arena Paulo Skaf, pela terceira rodada da liga. Os ingressos são gratuitos, mas é necessário reservar via Meu Sesi, pelo link: https://www.sesisp.org.br/evento/2f27ea04-5435-4a8b-b496-057154ee8e11/superliga-de-voleibol-feminina-20262027
Ao fim do jogo, Acosta foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. A ponteira venezuelana anotou 15 pontos e foi a maior pontuadora em quadra, seguida por Sofia Maldonado, que fez 14.
O jogo
Para o primeiro confronto como visitante na Superliga, o Sesi Vôlei Bauru foi para a quadra com o seguinte time titular: Dani Lins, Milka, Maira, Fingall, Diana, Acosta e Lelê.
O primeiro set é de muito equilíbrio entre as duas equipes, com o Sesi Vôlei Bauru segurando leve vantagem nas viradas de bola. O Sancor Seguros Vôlei Londrina cresce na parcial com ótimo trabalho de bloqueios, abrindo 15 a 11. O time bauruense se recupera, com boa inversão 5-1 com Claudinha e Bruna Moraes e encosta no placar. Na reta final, o Sesi Vôlei Bauru salva três set points, mas no erro de saque vê o adversário fechar em 25 a 23.
Na segunda parcial, o Sesi Vôlei Bauru mantém o alto ritmo do último set e começa dominante, abrindo vantagem de 3 a 9 rapidamente em sequência de Acosta. O time bauruense mantém a alta pressão nos bloqueios, pontua no fundamento com Maira e força o segundo tempo do time mandante em 8 a 16. Apesar das paradas do adversário, o Sesi Vôlei Bauru de mantém eficiente nas viradas de bola e fecha com ataque de Diana em 15 a 25.
A sequência nos sets seguintes é semelhante, com o Sesi Vôlei Bauru sendo dominante e Sofia Maldonado entrando como uma das titulares no time bauruense. No terceiro set, a equipe de Bauru tem 5 a 10 e 8 a 16 após ace de Diana. Os saques bauruenses seguem dificultando a virada de bola do adversário e no ataque de Fingall o Sesi Vôlei Bauru fecha em 15 a 25. O set derradeiro começa com 3 a 10 após bloqueio de Dani Lins e a vantagem se mantém durante a parcial, com bons ataques de Sofia Maldonado e Acosta, administrando a diferença até fechar em erro adversário novamente no 15 a 25.