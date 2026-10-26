Familiares de Danilo Fernandes de Paula, de 26 anos, estão em busca de informações que possam levar à localização dele. O homem saiu de sua residência, na Vila Nova Paulista, em Bauru, na manhã do dia 18 de outubro, e não retornou e nem fez contato até a publicação desta reportagem.

Na última quinta-feira (22), a irmã de Danilo procurou o plantão policial para registrar boletim de ocorrência (BO) comunicando o desaparecimento. No BO, ela diz que já o procurou em todos os locais possíveis, sem sucesso.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Danilo pode entrar em contato pelo 190 (Polícia Militar), 197 (Polícia Civil) ou 181 (Disque-Denúncia), de forma anônima.