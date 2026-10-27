27 de outubro de 2026
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OPORTUNIDADE

Emprega Bauru divulga 29 novas vagas de trabalho nesta semana

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ilustrativa

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 29 novas vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx

CONFIRA AS VAGAS:

Aplicador de películas automotivas – 1 vaga

Caixa/Auxiliar Administrativo – 1 vaga

Corretor de imóveis – 15 vagas

Especialista de crédito – 4 vagas

Estagiário de TI e Automação Júnior – 1 vaga

Estagiário - Engenharia Civil – 1 vaga

Motorista carta D – 2 vagas

Promotor de Serviços (Venda de Serviços Financeiros) – 1 vaga

Recepcionista – 1 vaga

Secretária comercial - Cultura Inglesa – 1 vaga

Setor de Produção – 1 vaga

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